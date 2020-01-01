بوتين يقلص مدة زيارته إلى فلسطين ليوم واحد

القدس المحتلة / سما /

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن مدة زيارة فلاديمير بوتين إلى فلسطين ودولة الاحتلال تقلصت إلى يوم واحد، بسبب مسائل تشكيل الحكومة الروسية.

وأوضح أوشاكوف للصحفيين، أنه جرى تقليص الزيارة من يومين إلى يوم واحد فقط، قائلا: "الزيارة المزمعة في 23 يناير، مشبعة للغاية. في السابق، تم التخطيط لزيارة مدتها يومان، ولكن نظرا لتشكيل حكومتنا، قمنا بخفض مدة الزيارة، وجعلناها يوما واحدا".

وأضاف أوشاكوف أن بوتين لن يتمكن من حضور "حفل العشاء الذي سيرتبه الرئيس الإسرائيلي للضيوف الأجانب".