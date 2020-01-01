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دراسة تكشف أفضل وسائل حماية جسمك من الإنفلونزا

الخميس 23 يناير 2020 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة تكشف أفضل وسائل حماية جسمك من الإنفلونزا


وكالات / سما /

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الحصول على نوم جيد في الليل والحفاظ على نمط حياة صحي طريقتان لمحاربة فيروس الأنفلونزا، حيث يزداد وجودها في جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقوم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” بالإبلاغ عن ارتفاع نشاط الإصابة بالأنفلونزا والأمراض المشابهة للأنفلونزا في جميع أنحاء البلاد.

وفي أحدث تقرير لها، تشير تقديرات مركز السيطرة على الأمراض “CDC” إلى أنه خلال هذا الموسم في الولايات المتحدة، تم تشخيص 9.7 مليون حالة إصابة بالأنفلونزا ، وتوفى 32 طفلاً و 4800 من البالغين بسبب الأنفلونزا.

وقال "ليبي ريتشارد"، أستاذ الصحة العامة في كلية التمريض بجامعة بوردو ، إن وجود نظام مناعة صحي يمكن أن يساعدك في محاربة فيروس الأنفلونزا وغيرها من المشاكل.

وتابع "ريتشارد": "هناك الكثير من الأشياء التي تتعلق بالمناعة خارجة عن إرادتنا، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها للمساعدة في الحفاظ على نظام مناعة قوي حتى نتمكن من الاعتناء بأنفسنا".

بعض النصائح للحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك تشمل الحصول على قدر مناسب من النوم كل ليلة، والحفاظ على وزن صحي ، وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات ، وشرب الكثير من السوائل وممارسة النشاط البدني، وعدم التدخين، والحد من استهلاك الكحول والحد من التوتر.

ويوصى الباحثون بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم عند الشعور بالمرض، وكذلك عندما تكون بصحة جيدة، وبالإضافة إلى الحصول على قسط كاف من النوم عند المرض، من المهم أيضًا الراحة أثناء النهار ومحاولة تجنب الإفراط في الإجهاد.

#دراسة #الإنفلونزا

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