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احذروا هذا الهرمون.. عدو الرشاقة وسبب للبدانة

الخميس 23 يناير 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
احذروا هذا الهرمون.. عدو الرشاقة وسبب للبدانة


وكالات / سما /

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية ‫إن هرمون الكورتيزول الذي يفرز عند التوتر يؤدي إلى ‫البدانة من ناحية ويتسبب في الإصابة باضطرابات النوم من ناحية أخرى.

‫وأوضح المركز الألماني أن هرمون الكورتيزول -الذي يفرز عند الشعور ‫بالتوتر النفسي- يؤدي إلى مقاومة الأنسولين في الجسم، ومن ثم تخزين ‫الدهون بشكل متزايد، خاصة في منطقة البطن مسببا بروز الكرش.

كما يتسبب هرمون الكورتيزول في اختلال إيقاع الاستيقاظ والنوم، ومن ثم ‫الإصابة باضطرابات النوم وما يترتب عليها من الشعور بالتعب والإرهاق ‫وضعف التركيز وتراجع القدرة على بذل المجهود.

‫ويمكن مواجهة هذه المخاطر من خلال محاربة التوتر النفسي، وذلك بالمواظبة ‫على الرياضة وتقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل، مع مراعاة خلق ‫التوازن بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية.

#الكورتيزول #الرشاقة #البدانة

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