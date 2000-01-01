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زراعة غزة: أكثر من مليون دولار خسائر المزارعين نتيجة رش الاحتلال لأراضيهم بالمبيدات

الخميس 23 يناير 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة: أكثر من مليون دولار خسائر المزارعين نتيجة رش الاحتلال لأراضيهم بالمبيدات


غزة / سما /

قدرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الخميس، قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمحاصيل الزراعية نتيجة تعرضها للمبيدات السامة، التي قام الاحتلال برشها على أراضي المزارعين الواقعة شرق قطاع غزة بـ(مليون و ربع المليون دولار).

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بلغ مجموع مساحة الأراضي الزراعية التي تضررت محاصيلها الزراعية أكثر من (2000 دنم)، مشيرة إلى أن الأضرار شملت معظم الزراعات الشتوية مثل القمح، الشعير، الفول، البازيلاء، الملفوف، البصل و الكوسا، بالإضافة للمزروعات الورقية مثل السبانخ والبقدونس.

وأدانت وزارة الزراعة "الجريمة البشعة" المستمرة، التي يرتكبها الاحتلال بحق القطاع الزراعي والمزارعين الفلسطينيين، مطالبةً المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات العربية بالاضافة لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، القيام بجولات ميدانية على الأراضي الزراعية، للوقوف على حجم الأضرار الزراعية التي تسبب بها الاحتلال للمزارعين والخسائر التي ألحقها بهم وتوثيقها عن قرب بالصوت والصورة.

وشددت الوزارة على دور هذه المؤسسات في فضح جريمة الاحتلال والتأكد من كذب مزاعمه، بأن عملياته في رش المبيدات الزراعية لم تلحق ضرراً بالمواطنين والمزروعات والبيئة ولا تمس بخصوبة التربة، داعيةً تلك المؤسسات إلى تحمل مسؤولياتها في العمل على محاسبة الاحتلال على هذه الجريمة النكراء بحق القطاع الزراعي والبيئة الزراعية، والضغط لإجبار الاحتلال على تعويض المزارعين عن الخسائر الكبيره التي تكبدوها، في مصدر رزقهم الوحيد. وفق نص البيان.

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