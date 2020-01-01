صيدم: مستمرون في متابعة قضايا غزة بغرض معالجتها

غزة / سما /

أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح صبري صيدم على اهتمام الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية بمتابعة هموم وشؤون قطاع غزة وصولاً إلى معالجتها وفق جميع الإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع جهات العلاقة.

جاء ذلك خلال المهمة التي قام بها صيدم خلال اليومين الماضيين والتي تعد الأولى من نوعها له في القطاع منذ تواجد الحكومة السابقة هناك وتحقيقاً لتوجهات القيادة وحرصها على تقديم كل ما هو ممكن لأبناء شعبنا.

وقد شملت الزيارة اجتماعاً رئيساً عقدته الهيئة القيادية العليا في القطاع في منزل مفوض التعبئة والتنظيم للمحافظات الجنوبية عضو اللجنة المركزية للحركة أحمد حلس بمشاركة موسعة شملت أمناء سر الأقاليم، حيث نقل صيدم للجميع تحيات الرئيس والقيادة الفلسطينية واعتزازها بجهود الأطر الحركية في غزة رغم صعوبة الأوضاع المعاشة هناك والتي شملت حفل انطلاقة الحركة الأخير في القطاع، مثمناً دور تلك الأطر بقيادة القيادي أحمد حلس، واصفاً إياها بالجهود النوعية رغم كم التحديات التي يعيشها قطاع غزة بعامة والحركة بخاصة.

يذكر أن الزيارة شملت محطات أخرى تصمنت زيارة الأسيرين المحررين علاء أبو جزر في رفح وهاني اسليم في غزة وهيئة المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية ونادي خدمات النصيرات.