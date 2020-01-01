صورة.. لاعب فلسطيني يظهر في كأس إسبانيا

وكالات / سما /

ظهر الدولي الفلسطيني ياسر حمد في بطولة كأس إسبانيا هذا الموسم, خلال لقاء فريقه بورتغاليتي أمام ريال بيتيس, ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة.

وشارك حمد أساسيا في المباراة ضد الفريق الأندلسي, لا سيما أن هذا اللقاء هو الثاني له في كأس إسبانيا, بعدما قاد بورتغاليتي للفوز على إكستريمادورا (1-0) في الدور الأول.

ويلعب المدافع الفلسطيني مع فريق بورتغاليتي الإسباني هذا الموسم, والذي ينتمي للدرجة الثالثة, وتم اختياره للظهور مع منتخب إقليم "الباسك" في مسابقة الأقاليم مؤخرا.

يشار إلى أن بورتغاليتي خسر أمام ريال بيتيس (0-3), ما جعله يودّع كأس إسبانيا من الدور الثاني.