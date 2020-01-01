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تخسير إداري لفريق في دوري غزة

الخميس 23 يناير 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تخسير إداري لفريق في دوري غزة


الوسطى / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن تخسير فريق الرباط أمام المصدر (0-3) إداريا, بسبب إشراك الأخير لاعبا موقوفا خلال لقاء الطرفين, ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الثالثة فرع "الوسطى والجنوب".

وأكد اتحاد القدم, أن الرباط أشرك اللاعب يوسف أبو حرب أمام المصدر, في الوقت الذي كان يملك فيه 3 بطاقات صفراء قبل هذه المباراة.

ورغم انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بين الطرفين, إلا أن مشاركة أبو حرب مع الرباط, جعلته يخسر إداريا (0-3).

يشار إلى أن الخسارة جعلت الرباط يبقى رصيده نقطة واحدة في المركز السابع والأخير, وأصبح رصيد المصدر 10 نقاط في الصدارة.

#الاتحاد الفلسطيني #الرباط #المصدر

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