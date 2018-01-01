أوباميانج أبلغ برشلونة برغبته في الالتحاق بصفوفه

وكالات / سما /

يستعد المهاجم الجابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانج لإنهاء مسيرته مع فريق آرسنال الذي انضم له عام 2018، حيث يتطلع إلى الانتقال إلى الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نجم بوروسيا دورتموند السابق جاهز للانتقال إلى برشلونة، وقد بعث برسالة إلى إدارة النادي الكاتالوني تُفيد ذلك، لكن من المتوقع أن يُمانع النادي الإنجليزي رحيله في الوقت الحالي وخصوصاً وأن المدرب ميكيل أرتيتا يعتمد كثيراً عليه في صناعة الفارق.

ويملك اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً عقداً يمتد حتى يونيو 2021 مع مدفعجية لندن ولكنه يرغب في الرحيل قبل ذلك.

وسجل نجم منتخب الجابون 14 هدفاً في 22 مباراة مع فريق آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم و16 هدفاً في جميع المسابقات.

ويبحث البارسا في الوقت ذاته عن مهاجم بديل للنجم الأوروجوياني لويس سواريز والذي سيغيب عن الملاعب لفترة تقترب من 4 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وزعمت تقارير الصحافة الإسبانية أن قائد آرسنال رفض فكرة تجديد عقده مع فريقه الحالي، حيث يرغب في الانتقال لنادٍ تكون لديه فرص أكبر في تحقيق البطولات.