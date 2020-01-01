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فيديو.. يوفنتوس يقسو على روما في كأس إيطاليا

الخميس 23 يناير 2020 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. يوفنتوس يقسو على روما في كأس إيطاليا


وكالات / سما /

تأهل يوفنتوس إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، عقب فوز كبير على روما بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، بملعب أليانز ستاديوم بربع نهائي المسابقة.

أحرز أهداف يوفنتوس كل من كريستيانو رونالدو بالدقيقة 26، رودريجو بنتانكور بالدقيقة 38 وليوناردو بونوتشي بالدقيقة 47، فيما سجل بوفون هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح روما بالدقيقة 50.

وبهذا الفوز، تأهل يوفنتوس للدور نصف النهائي حيث سينتظر الفائز من مباراة تورينو وميلان.

جاءت الدقائق الأولى من اللقاء بمثابة جس نبض بين الفريقين، حيث اتخذ كل فريق حذره من الآخر وانحسر اللعب في وسط المرمى وعلى الأطراف خاصة من يوفنتوس الذي حاول التقدم والدفع للأمام لكن دون خطورة. 

ولى المحاولات في المباراة جاءت بالدقيقة 20، بعدما حاول فلورينزي التسديد من داخل المنطقة بقدمه اليسرى باتجاه المرمى قبل أن يلمسها كلويفرت ويغير اتجاهها لفوق العارضة. 

وتمكن رونالدو من تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 26، من أول فرصة ليوفنتوس، بعد هجمة مرتدة وصلت إلى هيجواين في منتصف الملعب ليمررها إلى رونالدو الذي ينطلق في الجانب الأيسر ويتوغل لداخل المنطقة ويسدد كرة يسارية أرضية في الشباك. 

وأحرز بنتانكور هدف ثانٍ ليوفنتوس بالدقيقة 38، بعدما بدأ بنفسه الهجمة منتصف الملعب ليمررها إلى دوجلاس كوستا، الذي بدوره أعاد الكرة إلى رودريجو داخل المنطقة ليراوغ مانشيني ويسدد كرة ضعيفة تسكن الشباك. 

وأجرى ساري أولى تبديلاته في الدقيقة 40، في تبديل اضطراري بدخول  كوادرادو بدلاً من دانيلو الذي عانى من إصابة. 

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، سجل بونوتشي هدف ثالث بعد عرضية متقنة من كوستا وجدت بونوتشي وحيدًا دون رقابة أمام المرمى، ليضع الكرة برأسية في الشباك. 

مع بداية الشوط الثاني، أهدر روما فرصة تقليص النتيجة بعدما توغل بيليجريني وسدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها بوفون لترتد أمام المرمى إلى كالينيتش الذي سدد الكرة في القائم.

ورد يوفنتوس سريعًا بهجمة مرتدة وعرضية متقنة من رونالدو على رأس هيجواين الذي ضرب الكرة في العارضة.

وأحرز جنكيز أوندير هدف التقليص بالدقيقة 50، بعدما استلم الكرة في الجهة اليمنى ليمر ويتقدم إلى أمام منطقة الجزاء ويسدد قذيفة باليسرى ترتطم بالعارضة وبظهر بوفون وتسكن الشباك، ومن ثم يحتسب الهدف باسم بوفون في مرماه.

واقترب روما من التسجيل مجددًا بعد تمريرة من بين المدافعين من مانشيني إلى فلورينزي، ليسدد كرة أرضية ينجح بوفون في إبعادها عن مرماه.

وواصل هيجواين تألقه وكاد أن يسجل هدفا ليوفنتوس، بعدما بدأ هجمة بتمريرة إلى كوادرادو في الجهة اليمنى، وبدوره مرر الكولومبي عرضية متقنة لهيجواين داخل المنطقة انفرد على إثرها بالمرمى بعد تحرك مميز بين المدافعين ليسدد الكرة ويتصدى لوبيز. 

وكاد رونالدو أن يسجل ثاني أهدافه بالدقيقة 83 بعدما استلم الكرة داخل المنطقة وسدد كرة قوية مرت بجوار المرمى. 

وأنقذ بوفون مرماه ببراعة من رأسية كولاروف في الدقيقة 93، ليحرم روما من هدف جديد.

#يوفنتوس #روما #كأس إيطاليا

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