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فيديو.. ريال مدريد يفترس أونيونيستا بثلاثية في الكأس

الخميس 23 يناير 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يفترس أونيونيستا بثلاثية في الكأس


وكالات / سما /

بلغ ريال مدريد ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على مضيفه أونيونيستا سالامنكا بثلاثية لهدف مساء أمس الأربعاء في دور 32 من المسابقة.

فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان دخل في أجواء المباراة سريعاً بهدف للويلزي جاريث بيل عند الدقيقة 18.

و عادل أصحاب الأرض النتيجة بهدف في الدقيقة 57 عبر ألفارو روميرو ، قبل أن يتمكن الريال من التقدم بهدف حمل توقيع خوان جونجورا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62.

و حرم اطار المرمى ، لاعب الوسط الاوروجواياني فيديريكو فالفيردي من الوصول للشباك قبيل نهاية الوقت الأصلي بعدما سدد كرة رائعة.

و في الوقت المبدد وضع إبراهيم دياز اسمه على لوح النتيجة بتسجيل هدف فريقه الثالث في اللقاء.

#ريال مدريد #أونيونيستا #كأس الملك

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