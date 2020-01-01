فيديو.. جريزمان يقود برشلونة لفوز شاق على إيبيزا في الكأس

وكالات / سما /

تمكن برشلونة من التأهل إلى دور 16 من كأس ملك إسبانيا مساء أمس الأربعاء بفوز شاق على حساب فريق إيبيزا في ميدانه و أمام جمهوره.

و حقق البارسا فوزاً صعباً على مضيفه بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز بثنائية بفضل الهدفين اللذين حملا توقيع الفرنسي أنطوان جريزمان.

تقدم أصحاب الأرض بهدف خافيير بيريز في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول قبل أن يمنع اطار المرمى إيبيزا من تسجيل هدفاً ثانياً كاد أن يعقد الأمور على البارسا في اللقاء.

و دون إيبيزا هدفاً آخر لكن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ لمصلحة كليمو لونجليه ، ليأتي التعادل عن طريق جريزمان في الدقيقة 72.

وفي الوقت المبدد لم يحرك الحكم ساكناً ويحتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعد دفع واضح بحق أنسو فاتي ، ليعوض جريزمان الأمر بتسجيل هدف التأهل قبيل دقيقتين من نهاية الوقت بدلاً من الضائع والذي قدره الحكم بـ 6 دقائق.

و بذلك يفلت برشلونة من شبح الخروج المبكر من الكأس بعدما قدم مردوداً غاية في السوء خاصة في شوط المباراة الأول.