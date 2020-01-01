  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. جريزمان يقود برشلونة لفوز شاق على إيبيزا في الكأس

الخميس 23 يناير 2020 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. جريزمان يقود برشلونة لفوز شاق على إيبيزا في الكأس


وكالات / سما /

تمكن برشلونة من التأهل إلى دور 16 من كأس ملك إسبانيا مساء أمس الأربعاء بفوز شاق على حساب فريق إيبيزا في ميدانه و أمام جمهوره.

و حقق البارسا فوزاً صعباً على مضيفه بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز بثنائية بفضل الهدفين اللذين حملا توقيع الفرنسي أنطوان جريزمان.

تقدم أصحاب الأرض بهدف خافيير بيريز في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول قبل أن يمنع اطار المرمى إيبيزا من تسجيل هدفاً ثانياً كاد أن يعقد الأمور على البارسا في اللقاء.

و دون إيبيزا هدفاً آخر لكن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ لمصلحة كليمو لونجليه ، ليأتي التعادل عن طريق جريزمان في الدقيقة 72.

وفي الوقت المبدد لم يحرك الحكم ساكناً ويحتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعد دفع واضح بحق أنسو فاتي ، ليعوض جريزمان الأمر بتسجيل هدف التأهل قبيل دقيقتين من نهاية الوقت بدلاً من الضائع والذي قدره الحكم بـ 6 دقائق.

و بذلك يفلت برشلونة من شبح الخروج المبكر من الكأس بعدما قدم مردوداً غاية في السوء خاصة في شوط المباراة الأول.

#جريزمان #برشلونة #إيبيزا #كأس الملك

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الرئيس الفرنسي يوبخ ضباط الاحتلال ويطردهم من أمام كنيسة في القدس

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

سلطات الاحتلال تسمح بإدخال معدات ثقيلة لغزة بعد رفض 4 أعوام

الاحتلال يزعم: التسلل من غزة كان مخططا بهدف تنفيذ عملية

الاحتلال: حماس وافقت على وقف اطلاق البالونات الحارقة بطلب مصري

صفقة : روسيا تفرج عن سجينة إسرائيلية لكن ما المقابل .. ؟

غزة: كشف شبكة لصوص متخصصة بسرقة منازل ومحلات في رفح

الأخبار الرئيسية

"التنمية" تعلن تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

524390M

بوتين يصل إسرائيل برفقة حاشية مكونة من 200 شخص على متن خمس طائرات

قلقٌ إسرائيليٌّ عارِمٌ من تصعيدٍ أمنيٍّ خطيرٍ بالضفّة الغربيّة

كوشنر ومسؤول أممي يلغيان زيارتهما المقررة إلى اسرائيل

تقاربٌ سوريّ سعوديّ مُفاجئ والهدف المحور التركيّ القطريّ..