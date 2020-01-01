فيديو.. بيرنلي يصعق مانشستر يونايتد بثنائية في أولد ترافورد

وكالات / سما /

تلقى فريق الكرة بنادي مانشستر يونايتد، خسارة أمام ضيفه بيرنلي بنتيجة (0-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثنائية بيرنلي، كريس وود وجاي رودريجيز في الدقيقتين 39 و56 من عمر المباراة.

وكان لوك شو قد أحرز هدفًا برأسية لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 90، قبل أن يتم إلغاء الهدف لاحتساب خطأ على اللاعب.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 30 نقطة، ليصعد إلى المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة، في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي بالموسم المقبل.