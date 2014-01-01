وفد من لجنة متضرري عدوان 2014 يلتقي ممثل مدير عمليات الوكالة بالوسطى

الوسطى / سما /

التقى وفد من لجنة متضرري عدوان 2014 في المحافظة الوسطى مع ممثل مدير عمليات الوكالة فيها المهندس محمد الرياطي ونائبه سامي الصالحي.

وقدم واصف ابو مشايخ من لجنة المتضررين شرحا عن معاناة اصحاب المنازل المتضررة والتي تتفاقم في فصل الشتاء خاصة في هذه الأجواء الماطرة، مشيرا الى منزل أسرة صايمة بالبربج والأيل للسقوط نظرا للتشققات والتصدعات من أثار العدوان وعدم مقدرته على اصلاحه وتسويف الوكالة في تعويضه بالرغم من مرور 5 سنوات على انتهاء العدوان وهو مثال حي لمعاناة أصحاب المنزل الذين لم يعوضوا.

وأكد أبو مشايخ وهو أحد المتضررين من العدوان ولم يتلق أي دفعة مالية باستمرار الاعتصامات السليمة المطالبة بسرعة تعويض أصحاب المنازل التي تعرضت لأضرار نتيجة عدوان 2014، خاصة الجزئي البليغ، قائلا "في حالة عدم استجابة الوكالة فلدينا العديد من الاساليب المتنوعة والمؤثرة ولا تقتصر على الاعتصام فقط".

وقدم ابو مشايخ طلب لمقابلة مدير عمليات الوكالة "ماتيوس شمالي"، بالاضافة الى تحديد موعد لعقد لقاء موسع ما بين مسؤول ملف المتضررين في الوكالة المهندس معين مقاط ومتضرري عدوان 2014 في احدي الاندية بالمحافظة الوسطى.