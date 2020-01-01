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"التنمية" تعلن تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

الخميس 23 يناير 2020 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية" تعلن تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة


غزة / سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة الأحد المقبل.

وقالت الوزارة إن كشف صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار لشهر يناير الجاري يشمل 70 ألف أسرة من بينها التي لم يصرف لها الشهر الماضي، وكذلك كل من استلم لمرة واحدة وعدد أفراد أسرته أربعة فما فوق.

وأضافت أن هذا الكشف لا يشمل الذين يستلمون مساعدات نقدية "شيكات شؤون".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن رابط الفحص عبر موقعها الإلكتروني في وقت لاحق.

وأعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنها ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية لـ 70 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة الأحد المقبل بواقع (100 $) للأسرة الواحدة عبر فروع مكاتب البريد.

#التنمية #المنحة القطرية #غزة

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