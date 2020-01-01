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بوتين يصل إسرائيل برفقة حاشية مكونة من 200 شخص على متن خمس طائرات

الخميس 23 يناير 2020 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يصل إسرائيل برفقة حاشية مكونة من 200 شخص على متن خمس طائرات


القدس المحتلة / سما /

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وبرفقته 200 شخص.

ووصلت الحاشية التي ترافق بوتين على متن خمس طائرات. حيث سيشارك الرئيس الروسي في المنتدى الدولي لما يسمى "المحرقة" الذي تستضيفه الحكومة الإسرائيلية بالقدس، بحضور 40 من زعماء العالم.

ويضم الوفد شخصيات من حكومته، إلى جانب حراس أمن، وطباخين وغيره.

وسيلتقي بوتين الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وبنيامين نتنياهو، كل منهما لوحده، كما سيلتقي عائلة إسرائيلية معتقلة في روسيا بتهمة حيازة المخدرات، حيث يتوقع أن يطلب كل من ريفلين ونتنياهو الإفراج عنها، وسط تقارير تتحدث أن ذلك سيتم مقابل صفقة ستقدم فيها إسرائيل عدداً من الإيماءات لصالح روسيا منها تسجيل أراضي كنائس لصالحها.

ومن المقرر أن يصل صباح اليوم مايك بنس نائب الرئيس الأميركي للمشاركة في المؤتمر.

#بوتين #اسرائيل #محرقة

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