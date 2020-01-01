استطلاع: "كاحول لافان" يتفوق على الليكود دون الحصول على نسبة حاسمة

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي تقدم قائمة "كاحول لافان" على الليكود بأربعة مقاعد، فيما يتفوق معسكر بنيامين نتنياهو على معسكر بيني غانتس لكن دون أن يحظى بالأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وحصلت قائمة "كاحول لافان" على 35 مقعدًا، وحصل الليكود على 31 مقعدًا في استطلاع هيئة البث الإسرائيلية (كان)، الذي نشرت نتائجه صباح اليوم الخميس.

وبحسب الاستطلاع سيحصل معسكر نتنياهو على 55 مقعدًا، ومعسكر غانتس سيحصل على 44 مقعدًا دون أن يشمل حزب "يسرائيل ينتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي حصل على 8 مقاعد في الاستطلاع، ومن دون احتساب القائمة المشتركة التي حصلت على 13 مقعدًا في الاستطلاع.

وأكد معدو الاستطلاع أن قوة حزب ليبرمان ازدادت بمقعد على حساب "كاحول لافان" مقارنة بالاستطلاع السابق للقناة.

وحصل تحالف العمل – غيشر – ميرتس على 9 مقاعد، وحركة "شاس" وتحالف "إلى اليمين" على 8 مقاعد لكل منهما، وكذلك قائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية.

أما قائمة "عوتسما يهوديت" الكاهانية فلم تتجاوز نسبة الاستطلاع وحصلت على 1,9٪ في الاستطلاع.

وبحسب نتائج الاستطلاع الحالي، فإنه لن يتمكن حتى اليوم نتنياهو وغانتس من تشكيل حكومة تحظى بدعم 61 عضو كنيست، فيما يحافظ ليبرمان على قوته الانتخابية ليبقى الطرف الذي سيرجح كفة نتنياهو أو غانتس لتشكيل الحكومة.

وفي حال قررت المشتركة التوصية بتكليف غانتس لتشكيل الحكومة كما في الانتخابات السابقة، فإنه سيحصل على تأييد 57 عضو كنيست من دون ليبرمان ("كاحول لافان" - 35 مقعدًا - وتحالف العمل - ميرتس - 9 مقاعد - والمشتركة - 13 مقعدًا)، أي لن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي من 61 عضو كنيست.

ورفض ليبرمان بعد الانتخابات الأخيرة المشاركة في "حكومة أقلية" برئاسة غانتس أو نتنياهو، كما كرر رفضه المشاركة في حكومة تستند إلى دعم القائمة المشتركة.

ويشار إلى أن الاستطلاع أجري من خلال الإنترنت، وشمل عينة من 500 شخص، ونسبة الخطأ 4.5%.