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ماكرون يعد ريفلين ونتنياهو بالنظر في قضية الجنائية الدولية

الخميس 23 يناير 2020 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون يعد ريفلين ونتنياهو بالنظر في قضية الجنائية الدولية


القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة كان العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعد مسؤولين إسرائيليين، بدراسة فيما إذا كانت محكمة الجنايات الدولية تتمتع بالسلطة اللازمة للنظر في الشكاوى الفلسطينية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وبحسب الإذاعة، فإن ماكرون وعد بذلك بناءًا على طلب كل من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال اللقاءات المنفصلة التي جرت بينهما أمس.

وقال ماكرون لكل من ريفلين ونتنياهو، أنه سيجري مشاورات بشأن هذه القضية، ويتخذ قرارًا لاحقًا فيما إذا كان سيدعم حق إسرائيل في ذلك من عدمه.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية ذكرت أول أمس أن نتنياهو سيستغل المنتدى الدولي لما يسمى "المحرقة" بهدف الضغط على زعماء العالم للوقوف إلى جانب إسرائيل، والتأكيد على عدم اختصاص المحكمة الدولية في النظر بتلك القضايا.

#ماكرون #حماس #الجنائية الدولية

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