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كوشنر ومسؤول أممي يلغيان زيارتهما المقررة إلى اسرائيل

الخميس 23 يناير 2020 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنر ومسؤول أممي يلغيان زيارتهما المقررة إلى اسرائيل


القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام اسرائيلية، إن المستشار في البيت الأبيض، جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، ألغى زيارة كانت مقررة إلى تل أبيب.

وبحسب صحيفة "اسرائيل اليوم"، فإن كوشنر ومبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ألغيا زيارتهما المقررة إلى إسرائيل، فيما أعلن البيت الأبيض معارضته أي ضم إسرائيلي للضفة الغربية قبل نشر خطته للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن".

وأوضحت الصحيفة أن كوشنر وفريق مرافق له، سيعودان من قمة "دافوس" الاقتصادية إلى واشنطن رفقة ترامب، ولن يتوجها إلى إسرائيل كما هو مقرر.

فيما أرجع مسؤول في إدارة ترامب لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، سبب إلغاء الزيارة إلى سوء الظروف الجوية.

يشار إلى أن كوشنر أحد عرّابي ما يعرف بـ"ًصفقة القرن"، كان من المفترض أن يزور تل أبيب،

ويشارك في "المنتدى الدولي لذكرى المحرقة"، قبل أن يلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس.

وكانت القناة "13" الاسرائيلية نقلت عن مسؤول أمريكي، قوله إن "البيت الأبيض يعارض ضما إسرائيليا في الضفة الغربية، قبل نشر خطة السلام الأمريكية".

#كوشنر #اسرائيل #زيارة

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