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أجواء شديدة البرودة صباحاً، ومنخفض جوي في ساعات الليل

الخميس 23 يناير 2020 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء شديدة البرودة صباحاً، ومنخفض جوي في ساعات الليل


رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق نهارا وخلال ساعات المساء والليل تتأثر المنطقة بمنخفض جوي وتسقط امطار متفرقة مساء تشتد خلال ساعات الليل  ، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة ، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا و البحر مائجاً.

الجمعة: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً و شديد البرودة و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،وتسقط زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، تضعف فرصة هطول الامطار في ساعات المساء، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

السبت: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2 شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الافقية.

5 - تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الليل المتأخرة من يوم الجمعة و ساعات الصباح الباكر يومي السبت والأحد.

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