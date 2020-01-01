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الاعلام العبري يتحدث عن حدث امني شمال القطاع.. وسماع دوي انفجارات

الأربعاء 22 يناير 2020 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري يتحدث عن حدث امني شمال القطاع.. وسماع دوي انفجارات


غزة / سما/

أفادت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الاربعاء، بوجود حدث امني شمال قطاع غزة، مشيرة الى سماع دوي انفجارات بمحيط موقع  زيكيم العسكري شمال القطاع.

واوردت القناة 20 العبرية، أن قوات الجيش الاسرائيلي اطلقت النار على فلسطينيين ألقوا عليهم قنبلة عند الحدود في شمال قطاع غزة.

فيما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: محاولة تسلل قرب "زيكيم" شمالي قطاع غزة والجيش أطلق النار على المتسللين وهناك إصابات.

في سياق متصل، ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار  بشكل مباشر بتجاه عدد من الشبان حاولوا التسلل من السياج الفاصل شمال قطاع غزة، مشيرا الى أن مدفعية الاحتلال اطلقت قنابل انارة فوق موقع زيكيم العسكري شمال قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن الطيران المروحي التابع للاحتلال استهدف هدف مجهول  داخل الخط الفاصل بمحيط موقع زكيم، منوها الى سماع دوي انفجار قرب بوابة موقع زيكيم العسكري شمال قطاع غزة.

يتبع..

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