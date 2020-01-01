شركة كهرباء غزة تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن جدول التوزيع

غزة / سما /

أصدرت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، مساء يوم الأربعاء، تنويها للمواطنين في القطاع، حول جدول توزيع التيار الكهربائي، خلال الأجواء شديدة البرودة حاليا.

وفيما يلي نص التنويه كما وصل سما الاخبارية:

تؤكد شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بأن مستوى الطلب على الطاقة وصل مستويات قياسية في ظل هذه الأجواء شديدة البرودة وخاصة في فترات الذروة المسائية، حيث سجل الطلب (الاحتياج) ليلة أمس الثلاثاء وهذه الليلة قرابة(580)ميجاوات فيما المتوفر من كهرباء قرابة (206) ميجاوات، من المحطة (86) ومن الجانب الإسرائيلي (120)، وهي كمية قليلة جدا لا يمكنها سد فجوة العجز الكبيرة الناتجة عن ازدياد الطلب في مختلف المناطق، وبالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر وسلبي على جدول توزيع الكهرباء وتقلصت ساعات وصل التيار الكهربائي بشكل كبير.

والشركة إذ تدعو المواطنين لتفهم هذا الأمر وتقدير حجم العبء الملقى على عاتقها والتحديات التي تواجهها في ظل هذه الظروف المرتبطة بمحدودية كمية الكهرباء المتوفرة لها، فإنها تؤكد أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة لجميع المناطق بشكل آمن ومستقر، وطواقمها متواجدة في الميدان في جميع الأوقات والمناطق استجابة للعديد من الاشارات والتبليغات ولمساعدة الكثيرين الذين يبلغون عن أعطال. وهي تدعوا جمهور المواطنين للإبلاغ عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة.

السلامة نتمناها للجميع

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة