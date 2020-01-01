قناة عبرية تزعم: حماس وافقت على وقف اطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف بطلب من مصر

القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الاربعاء، أن اتصالات مكثفة بين مصر وحماس، وذلك من اجل وقف اطلاق البالونات الحارقة والمفخخة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وبحسب قناة هيئة البث الاسرائيلية "كان"، أفادت مصادر فلسطينية ، بأن حركة "حماس" في قطاع غزة وافقت على طلب مصر وأمرت بوقف إطلاق البالونات الحارقة.

وأشارت القناة العبرية، الى أنه حتى الآن لا يوجد أي بيان رسمي من حماس أو من الجانب المصري حول هذه الأنباء.

وكان قد أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم العثور على مجموعة من البالونات المربوطة بجسم مشبوه في إحدى البلدات الإسرائيلية في المجلس الإقليمي "سادوت هنيغف" المحاذية لقطاع غزة، إذ تم استدعاء الشرطة للتعامل مع الجسم المشبوه.

ومساء الاحد 19 يناير الماضي، ذكرت قناة 12 العبرية، أن إسرائيل نقلت رسالة تهديد لحركة حماس عبر طرف ثالث، لم تحدده، بأنها في حال استمر إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة، فإن إسرائيل لن تتردد بالعمل على وقف هذه الظاهرة حتى لو أدى ذلك إلى تصعيد عسكري.

وبحسب القناة، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية تناقش نوايا حماس، وفيما إذا كانت الحركة فعلًا تريد التوصل لاتفاق تهدئة حقًا حيث يدعم الجيش التوصل للاتفاق، بينما يرى جهاز الشاباك أن الحركة لا تردع على الإطلاق وقد تزيد من إطلاق البالونات.

وترى الجهات الأمنية أن حماس تحاول الضغط على إسرائيل، من خلال مثل هذه المحاولات لاستئناف "أعمال الشغب" على الحدود، في محاولة للضغط أيضًا على مصر للتدخل من جديد.

وأشارت القناة إلى أنه تم إصدار توجيهات للمزارعين الإسرائيليين بحصد القمح قبل موعده المعتاد خشيةً من اندلاع حرائق بفعل تلك البالونات التي تطلق.