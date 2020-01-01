  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن الأسير سلهب من الخليل بعد 18 عاما في الأسر

الأربعاء 22 يناير 2020 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن الأسير سلهب من الخليل بعد 18 عاما في الأسر


الخليل / سما /

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن الأسير علي محمد غازي سلهب (35 عاما) من الخليل، بعد اعتقال دام 18 عاما.

وأفاد مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار، بأن سلطات الاحتلال أطلقت سراح الأسير سلهب عند تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني شمال الخليل، بعد أن كان من المفترض الافراج عنه على حاجز الظاهرية العسكري جنوب الخليل، حيث تجمع أهله وعدد غفير من المواطنين لاستقباله هناك.

وأشار إلى أن مخابرات الاحتلال أخضعت الأسير للتحقيق لمدة ثلاثة ساعات قبل أن تطلق سراحه عند "غوش عتصيون".

وأوضح أن جمهورا غفيرا من أهالي المحافظة استقبلوا الأسير المحرر سلهب على المدخل الشمالي للمحافظة.

#الخليل #سجون الاحتلال #الأسير سلهب #نادي الأسير #سلطات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صور.. استشهاد 3 اطفال برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

شاهد : فيديو يوثق نقل الأموال القطرية إلى غزة

طقس فلسطين: أمطار وجو شديدة البرودة

ايران : اغتيال احد مساعدي سليماني أمام منزله في خوزستان

تلفزيون الاحتلال يكشف عن "نهر سرّي" قرب البحر الميت (فيديو)

صور ..سيدات الحكومة اللبنانية الست.. جمال وثقافة

سلطات الاحتلال تسمح بإدخال معدات ثقيلة لغزة بعد رفض 4 أعوام

الأخبار الرئيسية

تفاصيل جديدة.. جيش الاحتلال يزعم: التسلل من غزة كان مخططا بهدف تنفيذ عملية

32

شاهد.. الرئيس الفرنسي يوبخ ضباط الاحتلال ويطردهم من أمام كنيسة في القدس

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

الرئيس عباس يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات بالقدس

ملادينوف : ضم الضفة ضربة مدمرة لعملية السلام وحل الدولتين