الاحتلال يفرج عن الأسير سلهب من الخليل بعد 18 عاما في الأسر

الخليل / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن الأسير علي محمد غازي سلهب (35 عاما) من الخليل، بعد اعتقال دام 18 عاما.

وأفاد مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار، بأن سلطات الاحتلال أطلقت سراح الأسير سلهب عند تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني شمال الخليل، بعد أن كان من المفترض الافراج عنه على حاجز الظاهرية العسكري جنوب الخليل، حيث تجمع أهله وعدد غفير من المواطنين لاستقباله هناك.

وأشار إلى أن مخابرات الاحتلال أخضعت الأسير للتحقيق لمدة ثلاثة ساعات قبل أن تطلق سراحه عند "غوش عتصيون".

وأوضح أن جمهورا غفيرا من أهالي المحافظة استقبلوا الأسير المحرر سلهب على المدخل الشمالي للمحافظة.