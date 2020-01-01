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جنين: إطلاق رواية (نَبضانْ) "خفقة بين قلبين" للكاتبة أسماء زيود

الأربعاء 22 يناير 2020 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: إطلاق رواية (نَبضانْ) "خفقة بين قلبين" للكاتبة أسماء زيود


جنين / سما /

أطلقت وزارة الثقافة في جنين بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة فرع جنين، اليوم الأربعاء، رواية (نَبضانْ) "خفقة بين قلبين" للكاتبة أسماء زيود، بحضور نخبة من الشعراء، والأدباء، والكتاب.

وأشادت مدير وزارة الثقافة في جنين آمال غزال بالكاتبة، مباركة لها هذا الإصدار، منوهة إلى دور وزارة الثقافة ضمن خططها وبرامجها برعاية الشباب وتنمية ابداعاتهم.

وتخلل الحفل قراءة نقدية في الرواية قدمها رئيس المجلس الاستشاري الثقافي فيصل غوادرة.

واستعرضت الكاتبة زيود ما ورد في روايتها، معربة عن شكرها للجهات المنظمة والداعمة والراعية لهذا الحفل.

واختتم الحفل بتكريم الكاتبة بدرع تكريمية مقدمة من وزارة الثقافة، وأخرى مقدمة من محافظة جنين، تلا ذلك توقيع الرواية للحضور.

يشار إلى أن إطلاق الرواية أقيم على هامش اختتام فعاليات معرض الكتاب "لحن الأبجدية"، الذي نظمته "ياسمينتي للكتب" برعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في جامعة القدس المفتوحة.

#جنين #أسماء زيود #الثقافة #فلسطين

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