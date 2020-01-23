بيان هام لشرطة بيت لحم حول زيارة بوتين وتشارلز

بيت لحم / سما /

أصدرت شرطة محافظة بيت لحم بيانا هاما حول إجراءات أمنية تتناسب مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز يومي الخميس والجمعة.

وأكدت الشرطة في بيانها، اليوم الأربعاء، منع وقوف المركبات بكافة أنواعها على جانبي الطريق يوم الخميس الموافق 23/1/2020 في شارع القدس الخليل من الحاجز الشمالي لمدينة بيت لحم وحتى سوبر ماركت الراضي.

كما أكدت أنه سيتم منع وقوف المركبات بكافة أنواعها على جانبي الطريق يوم الجمعة الموافق 24/1/2020 من مسجد بلال ابن رباح وشارع المهد وصولا إلى كنيسة المهد.

وناشدت الشرطة السائقين القادمين من الخليل باتجاه ابو ديس، رام الله وأريحا وبالعكس، عدم دخول بيت لحم على أن تواصل سيرها عبر واد سعير أو مفرق قرية أم سلمونة – تقوع – زعترة – جسر بيت ساحور – العبيدية، فيما ستكون حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم إلى محافظة الخليل والعكس عبر مفرق سلطة المياه في بيت لحم وإلى مفرق ارارات في بيت ساحور – شارع الخليفات- واد شاهين- شارع الصف – شارع الجبل – ارطاس – برك سليمان – النشاش.

وأهابت الشرطة بضرورة أخذ الحيطة والحذر والسير على أرصفة الشارع العام وخاصة أثناء المرور السريع للمواكب الرسمية لرؤساء الدول والدبلوماسيين الأجانب حيث سيتم إغلاق الشوارع فقط وقت مرور المواكب.

وناشدت الشرطة الجميع ضرورة الصبر وتحمل الإجراءات وضبط النفس وإبلاغ الشرطة فوراً عن أية إشكاليات قد تحدث خلال تنفيذ إجراءات الشرطة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 100."