  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سرايا القدس: عملية بيت ليد أسست لمرحلة مهمة في تاريخ الصراع مع الاحتلال

الأربعاء 22 يناير 2020 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس: عملية بيت ليد أسست لمرحلة مهمة في تاريخ الصراع مع الاحتلال


غزة / سما/

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، "أبو حمزة" أن  عملية بيت ليد البطولية باتت انموذجاً يحتذى به في العمل المقاوم، وأسست لمرحلة مهمة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الصهيوني، في الوقت الذي كان البعض يلهث وراء الحل السلمي مع هذا المحتل الغاصب.

و قال ابو حمزة فر تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": "تمر ذكرى بيت ليد حاملة معها ذكرى مرور عام على عملية القنص البطولية التي نفذها مجاهدو سرايا القدس مستهدفين ضابطاً صهيونياً كان يعتدي بالرصاص الحي على أبناء شعبنا في مسيرات العودة السلمية شرق المحافظة الوسطى".

وكشف أبو حمزة خلال تغريدات له على حسابه عبر تويتر مساء الأبعاء أن الشهيد القائد بهاء أبو العطا كان على رأس غرفة عمليات سرايا القدس في متابعة لحظية لمجريات عملية القنص منذ الرصد وحتى التنفيذ وذلك في حرص كبير من القيادة على وجوب أن يذوق العدو من ذات الكأس التي أذاقها لشعبنا.

 و جدد أبو حمزة العهد لأبناء شعبنا أن نبقى المدافعين عنهم والدرع الحامي لهم، مؤكدا ان مجاهدي السرايا ما زالت وستبقى على الزناد وسنظل حاضرين في كل ميدان نذود عن شعبنا وأقصانا و أسرانا.

#ابو حمزة #سرايا القدس #بيت ليد #جيش الاحتلال #عملية بيت ليد #غزة #القدس #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

صور.. استشهاد 3 اطفال برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

شاهد : فيديو يوثق نقل الأموال القطرية إلى غزة

طقس فلسطين: أمطار وجو شديدة البرودة

ايران : اغتيال احد مساعدي سليماني أمام منزله في خوزستان

تلفزيون الاحتلال يكشف عن "نهر سرّي" قرب البحر الميت (فيديو)

صور ..سيدات الحكومة اللبنانية الست.. جمال وثقافة

"الجنايات الدولية" لن تحقق مع إسرائيل بـ "ارتكاب جرائم حرب" في الضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

32

شاهد.. الرئيس الفرنسي يوبخ ضباط الاحتلال ويطردهم من أمام كنيسة في القدس

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

الرئيس عباس يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات بالقدس

ملادينوف : ضم الضفة ضربة مدمرة لعملية السلام وحل الدولتين

واللا العبري: خلاف في وجهات النظر الإسرائيلية بشأن جدية حماس حول التهدئة