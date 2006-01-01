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هنية يهاتف هدى غالية الناجية من مجزرة بحر غزة 2006

الأربعاء 22 يناير 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف هدى غالية الناجية من مجزرة بحر غزة 2006


غزة / سما /

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة " حماس " إسماعيل هنية صباح اليوم الثلاثاء، الشابة الفلسطينية هدى غالية، مهنئًا إياها على أدائها القسم القانوني لتصبح محامية معتمدة رسميًا.

وتُعد هدى غالية نموذجًا للفلسطينية المثابرة، فقد نجت في العام 2006 من مجزرة إسرائيلية على شاطئ بحر غزة ، حيث استشهد والدها وأربعة من أشقائها، وأصيبت أمها في ذلك الوقت، ومع ذلك واصلت بتحدٍ مشوار حياتها، وحصلت على بكالوريوس القانون عام 2018، ثم تؤدي أمس القسم القانوني كمحامية رسمية.

وقد أشاد هنية بمثابرة غالية، وقال إنها تحمل عزيمة وهمة عاليتين، إذ إنها رغم المأساة التي ألمت بها وبعائلتها -وسجلتها عدسات التلفزة- إلا أنها أصرّت على المضي قدمًا وبنجاح في مسيرة حياتها لتعبر عن العزيمة والإرادة الفلسطينية التي لا تُهزم رغم ضراوة ما تواجه.

#اسماعيل هنية #هدى غالية #غزة #مجزرة بحر غزة

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