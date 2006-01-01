  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة والرئيس عازم على عقد الانتخابات

الأربعاء 22 يناير 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة والرئيس عازم على عقد الانتخابات


رام الله / سما /

اطلع اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين عصام عاشور على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات العامة.

وأكد الرجوب خلال اللقاء الذي عقد في رام الله على أن حركة فتح وعلى رأسها الرئيس محمود عباس عازمة على عقد الانتخاب، لافتا في ذات الوقت على أنه لا انتخابات دون القدس وهو الأمر الذي يلقى تأييد كافة فصائل العمل الوطني.

وأكد الرجوب أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة للغاية، خاصة في ظل تصاعد الحديث عن قرب الاعلان عما يسمى " صفقة القرن " الهادفة إلى تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وإنجاز تسوية إقليمية على حساب القضية، مستعرضا الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الثابت برفض الصفقة ومشددا على أن السلام والازدهار لا يمكن تحقيقهما إلا بإنهاء الاحتلال وسرقته لمواردنا.

وفي سياق متصل أشاد الرجوب بالدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بإقامة دولته المستقلة حسب قرارات الشرعية الدولية.

بدوره أكد السفير عاشور وقوف القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب الحقوق الفلسطينية بإقامة دولتهم المستقلة حسب قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تعد قضية مركزية لدى الادارة المصرية، مشددا على أهمية تواصل التعاون والتنسيق بين مصر وفلسطين على كافة الأصعدة.

#جبريل الرجوب #حركة فتح #القضية الفلسطينية #الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صور.. استشهاد 3 اطفال برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

شاهد : فيديو يوثق نقل الأموال القطرية إلى غزة

هنية يصل ماليزيا.. وحماس تكشف تفاصيل جولته الخارجية الاخيرة

طقس فلسطين: أمطار وجو شديدة البرودة

ايران : اغتيال احد مساعدي سليماني أمام منزله في خوزستان

إدخال كميات جديدة من الغاز المصري لغزة.. ومالية غزة تحدد الاسعار

تلفزيون الاحتلال يكشف عن "نهر سرّي" قرب البحر الميت (فيديو)

الأخبار الرئيسية

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

الرئيس عباس يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات بالقدس

ملادينوف : ضم الضفة ضربة مدمرة لعملية السلام وحل الدولتين

واللا العبري: خلاف في وجهات النظر الإسرائيلية بشأن جدية حماس حول التهدئة

o

ايران : اغتيال احد مساعدي سليماني أمام منزله في خوزستان