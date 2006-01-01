الهباش يطلع مستشار الرئيس الشيشاني على الأوضاع في فلسطين

رام الله / سما /

أطلع قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، مستشار الرئيس الشيشاني، وممثله لدى الدول العربية والإسلامية توركو دوداف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومعاناة شعبنا نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية ضده وضد مقدساته الدينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وأشاد الهباش بمواقف دولة الشيشان وقيادتها مممثلة بالرئيس رمضان قديروف، الداعمة للقضية الفلسطينية على جميع الصعد الدبلوماسية والسياسية.

ووجه الهباش نداء لكل المسلمين لزيارة مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، والاطلاع على صورة المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على الحرم القدسي الشريف، وتكثيف السياحة الدينية لتعزيز صمود أبناء شعبنا.

بدوره، نقل الضيف الشيشاني، تحيات الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، للرئيس محمود عباس، مشيدا بحكمته وسياسته الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.