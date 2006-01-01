هيئة مكافحة الفساد تطلق مسابقة شبابية للأعمال الفنية

رام الله / سما /

أطلقت هيئة مكافحة الفساد وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، مسابقة شبابية بعنوان "شراكة شبابية ابداعية في مكافحة الفساد"، والتي ستكون متاحة لجميع الفئات الشبابية لإظهار إبداعاتها المهنية المتخصصة في مجال انتاج الفيديو، و"الأنيميشن"، وتصميم المطبوعات التي تساهم في مكافحة الفساد.

وقالت "الهيئة" في بيان لها، إن ذلك يأتي في سبيل إدماج الشباب الفلسطيني وتعزيز مشاركته في جهود مكافحة الفساد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية.

وبينت أن شروط المسابقة وطريقة التقدم لها موجودة في الرابط:

https://www.pacc.ps/Blog/Post/50709

وأعلنت الهيئة أن آخر موعد لتقديم الأعمال الفنية هو 10 شباط/ فبراير المقبل.