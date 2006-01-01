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عشراوي تطلع ممثل سلوفينيا على آخر التطورات السياسية الفلسطينية

الأربعاء 22 يناير 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تطلع ممثل سلوفينيا على آخر التطورات السياسية الفلسطينية


رام الله / سما /

أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، ممثل سلوفينيا لدى دولة فلسطين فويكو بوزما، على آخر التطورات السياسية والمستجدات الإقليمية والعالمية، وتأثيرها على القضية الفلسطينية، وآليات تطوير العلاقات الثنائية، وسبل رفع مستوى التنسيق والعمل المشتركين بين البلدين.

وأكدت عشراوي خلال اللقاء الذي عقد بمقر المنظمة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والسلوفيني، مثمنة مواقف سلوفينيا المنسجمة مع القانون الدولي والداعمة لعدالة القضية الفلسطينية. وطالبت الحكومة السلوفينية بالوفاء بوعدها، والاعتراف بدولة فلسطين.

وناقش الجانبان، آخر التطورات الميدانية وممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها المتواصلة للقانونين الدولي والإنساني وعملها المتواصل لفرض وقائع جديدة على الأرض، والسياسات الأميركية غير المسؤولة تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية تبني الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما خطوات رادعة، تقوم على محاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها.

واستعرضت عشراوي الوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك أهمية إنهاء الانقسام، والمساعي الحقيقية لإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة، والمعيقات التي تضعها إسرائيل للحيلولة دون إجرائها.

#حنان عشراوي #منظمة التحرير #رام الله #سلوفينيا

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