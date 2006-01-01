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مفتو المحافظات يحذرون من ضم سلطات الاحتلال للأغوار الفلسطينية

الأربعاء 22 يناير 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتو المحافظات يحذرون من ضم سلطات الاحتلال للأغوار الفلسطينية


القدس المحتلة / سما /

حذر مفتو المحافظات من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم الأراضي الفلسطينية المصنفة "ج".

وأضاف المفتون خلال اجتماع مع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، اليوم الأربعاء، ان تسارع الأحزاب الإسرائيلية برفع وتيرة المواقف العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه إرضاء للمستوطنين إنما يعني التمادي في الغطرسة والعنصرية، بما يتنافى مع الشرائع

والقوانين الدولية، ويهدف إلى تدمير السلم العالمي والاستقرار الدولي.

وأضافوا ان سلطات الاحتلال تستغل الانحياز الأميركي والصمت الدولي لتمرير مخططاتها المدمرة في المنطقة برمتها.

وطالب المفتون، العالم الحر والمؤسسات الدولية بضرورة التحرك قبل فوات الأوان لإعادة السلم والاستقرار والأمن إلى المنطقة، التي إن اشتعلت فستحرق الأخضر واليابس، محملين الإدارة الأميركية وسلطات الاحتلال عواقب هذه الممارسات العدوانية.

#سلطات الاحتلال #ضم الاغوار #الضفة الغربية

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