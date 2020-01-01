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هنية يلتقي رئيس الوزراء الماليزي

الأربعاء 22 يناير 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يلتقي رئيس الوزراء الماليزي


كوالالمبور /سما/

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ووفد من قيادة الحركة، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بالعاصمة كوالالمبور.

وعبر هنيه، عن إشادته بالمواقف المتقدمة لماليزيا سواء في مجلس الأمن أو مختلف المحافل السياسية في دعم الحق الفلسطيني، قائلاً: إنها تعكس حالة قيمية عالية، وفهمًا لطبيعة القضية الفلسطينية.

واستعرض هنية المخاطر والتحديات التي تواجه القدس والمسجد الأقصى، وتصاعد الاستيطان، والأوضاع الصعبة للاجئين، ومحاولات الالتفاف على حقهم المشروع بالعودة، وقضية الأسرى ومعاناتهم في سجون الاحتلال، والحصار المفروض على قطاع غزة.

وثمن الجهود التي تقوم بها ماليزيا في دعم صمود الشعب الفلسطيني، مستحضرًا الوفود المتعددة التي وصلت إلى قطاع غزة، وشكلت أحد روافد وجهود كسر الحصار.

الجدير ذكره، أن وفد الحركة ضم كلاً من رئيس الحركة في إقليم الخارج ماهر صلاح، وعضوي المكتب السياسي نزار عوض الله، وعزت الرشق.

#هنية #حماس #ماليزيا

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