الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري أقصى جنوب القطاع ليوم غدٍ الخميس.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن السفر سيكون مخصصاً للحافلات السابعة والثامنة والتاسعة حتى الرقم (100) من كشف (2020/2).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، منوهةً لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

ونوهت إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، مشيرةً إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

وأهابت بجميع المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.