تعليم غزة تواصل جهودها لانهاء أزمة الكتب المدرسية

غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أنها تواصل بذل الجهود للإنتهاء من طباعة وتوفير كتب الفصل الدراسي الثاني وتسليمها للمدارس والطلبة.

وقال مدير عام اللوازم والكتب المهندس مازن الخطيب أنه تم طباعة( 12) كتاباً، ويجري طباعة (17) كتاباً لمختلف المراحل الدراسية.

وأوضح أن تأخير طباعة الكتب جاء بعد حدوث عدة اشكاليات خاصة في أمور الطباعة وتم تجاوزها لافتاً إلى أن الوزارة للتغلب على مشكلة التأخير قامت بتوفير كتب قديمة على الطلبة بشكل مؤقت، كما أتاحت جميع الكتب بشكل إلكتروني عبر موقع روافد التعليمي.