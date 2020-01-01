  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعليم غزة تواصل جهودها لانهاء أزمة الكتب المدرسية

الأربعاء 22 يناير 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة تواصل جهودها لانهاء أزمة الكتب المدرسية


غزة / سما /

 أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أنها تواصل بذل الجهود للإنتهاء من طباعة وتوفير كتب الفصل الدراسي الثاني وتسليمها للمدارس والطلبة.

وقال مدير عام اللوازم والكتب المهندس مازن الخطيب أنه تم طباعة( 12) كتاباً، ويجري طباعة (17) كتاباً لمختلف المراحل الدراسية.

وأوضح أن تأخير طباعة الكتب جاء بعد حدوث عدة اشكاليات خاصة في أمور الطباعة وتم تجاوزها لافتاً إلى أن الوزارة للتغلب على مشكلة التأخير قامت بتوفير كتب قديمة على الطلبة بشكل مؤقت، كما أتاحت جميع الكتب بشكل إلكتروني عبر موقع روافد التعليمي.

#تعليم غزة #غزة #الكتب المدرسية

الأكثر قراءة اليوم

صور.. استشهاد 3 اطفال برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

هنية يصل ماليزيا.. وحماس تكشف تفاصيل جولته الخارجية الاخيرة

طقس فلسطين: أمطار وجو شديدة البرودة

ايران : اغتيال احد مساعدي سليماني أمام منزله في خوزستان

إدخال كميات جديدة من الغاز المصري لغزة.. ومالية غزة تحدد الاسعار

تلفزيون الاحتلال يكشف عن "نهر سرّي" قرب البحر الميت (فيديو)

صور ..سيدات الحكومة اللبنانية الست.. جمال وثقافة

الأخبار الرئيسية

ملادينوف : ضم الضفة ضربة مدمرة لعملية السلام وحل الدولتين

واللا العبري: خلاف في وجهات النظر الإسرائيلية بشأن جدية حماس حول التهدئة

o

ايران : اغتيال احد مساعدي سليماني أمام منزله في خوزستان

الشيخ: اي قرار بضم الاغوار سيؤدي الى انهيار الوضع القائم والعصف بكل الاتفاقيات

شاهد : فيديو يوثق نقل الأموال القطرية إلى غزة