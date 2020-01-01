غزة: كشف شبكة لصوص متخصصة بسرقة منازل ومحلات في رفح

غزة / سما /

أعلنت المباحث العامة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، عن كشف شبكة متخصصة في سرقة محلات ومنازل المواطنين وذلك خلال عدة عمليات سطو متكررة بنفس الأسلوب والطريقة في أكثر من منطقة خلال الأشهر الماضية .

وأوضحت المباحث العامة، أنه وردت لديها عدة شكاوي لدى مركز شرطة رفح بالخصوص،وبعد عملية رصد ومتابعة لعدد من المشبوهين في المنطقة ذات العلاقة بالحادث تم الاشتباه المدعو (ص- ش ) و (و- ز) و (ج – ا) و (م- ج) و من خلال التحقيق الأولي معهم حول عمليات السطو اعترفوا على ما يقارب عشر قضايا سطو مختلفة في المحافظة.

وأكدت المباحث أنه تم إلقاء القبص على عدد منهم والتحفظ على جزء من المسروقات و التواصل مع عدد من الذين قاموا بشراء الأغراض المسروقة واستعادتها ووضعها ضمن مبرزات القضية.