عشراوي تطلع ممثل سلوفينيا على آخر التطورات السياسية

رام الله / سما /

أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.حنان عشراوي، ممثل سلوفينيا لدى دولة فلسطين السيد فويكو بوزما، على آخر التطورات السياسية والمستجدات الإقليمية والعالمية وتأثيرها على القضية الفلسطينية، وآليات تطوير العلاقات الثنائية وسبل رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك بين البلدين.



وأكدت خلال اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، على العلاقات المميزة التي تربط البلدين والشعبين السلوفيني والفلسطيني، وثمنت مواقف سلوفينيا المنسجمة مع القانون الدولي والداعمة لعدالة القضية الفلسطينية، وطالبت في هذا السياق الحكومة السلوفينية الإيفاء بوعدها والاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل.



وناقش الجانبان آخر التطورات الميدانية وممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها المتواصلة للقانونين الدولي والإنساني وعملها المتواصل لفرض وقائع جديدة على الأرض، إضافة إلى التطرق للسياسات الأمريكية غير المسؤولة تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية تبني الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما خطوات رادعة تقوم على محاسبة ومساءلة إسرائيل ومواجهة العنصرية والشعبوية والتطرف الذي أخذ ينتشر في العالم أجمع.



واستعرضت عشراوي في نهاية اللقاء الوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك أهمية إنهاء الانقسام والمساعي الحقيقة لإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة والمعيقات التي تضعها إسرائيل للحيلولة دون إجرائها.