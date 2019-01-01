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نادي خدمات جباليا يتوج بطلاً لدوري "جوال" لكرة الطائرة

الأربعاء 22 يناير 2020 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي خدمات جباليا يتوج بطلاً لدوري "جوال" لكرة الطائرة


غزة / سما /

توج نادي خدمات جباليا بطلاً لدوري جوال لكرة الطائرة للموسم الحالي 2019/2020، فيما حلّ فريق الصداقة وصيفا، وشباب جباليا في المركز الثالث.

جاء ذلك خلال حفل تتويج أبطال دوري جوال لكرة الطائرة للموسم الحالي، أمس، في قاعة سيدار، بحضور كل من إبراهيم أبو النجا محافظ محافظة غزة، والدكتور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وعبد السلام هنية نائب رئيس الاتحادالفلسطيني لكرة الطائرة، وعمر شمالي مدير إدارة جوال لإقليم غزة والعديد من الشخصيات الرياضية التي حضرت الحفل وسط أجواء حماسية تخللها الحفل بمشاركة كبيرة من مشجعي الفرق الرياضية.

وأعلن هنية خلال الحفل عن تقديم مكافأة مالية بقيمة 2000 دولار للمشاركة في البطولة العربية في القاهرة الشهر المقبل، بالإضافة لتقديم رعاية بقيمة 1000 دولار، للأندية المشاركة في بطولة الكأس في افتتاح الموسم الجديد خلال شهر نيسان القادم.

كما كرمت  شركة الاتصالات الخلوية "جوال" الفريق المتصدر للقب نادي خدمات جباليا وقدمت له مكافأة بقيمة 3550 دينار، و2130 دينار للفريق الوصيف نادي الصداقة، ومبلغ 1420 دينار لصاحب المركز الثالث نادي شباب جباليا.

وفي نهاية الحفل كرم اتحاد كرة الطائرة شركة جوال لمساهمتها الفاعلة في دعم الرياضة الفلسطينية خاصة كرة الطائرة طوال الموسم الحالي والمواسم السابقة التي كانت شريكة بها للاتحاد في خط مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية في غزة.

#جوال #دوري الطائرة #خدمات جباليا

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