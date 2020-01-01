الاحتلال يعتقل شابا قرب الحرم الإبراهيمي

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل.

وأفاد مدير الحرم الإبراهيمي، رئيس السدنة حفظي أبو اسنينة ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد خالد أبو تركي (28 عاما) أثناء عبوره حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمي في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشدد من اجراءاتها العسكرية على حاجز أبو الريش، واعتقلت العديد من الشبان عليه، كما استشهد العديد من المواطنين في المكان ذاته، سعيا من الاحتلال لدفع الأهالي إلى ترك منازلهم في البلدة القديمة لصالح الاستيطان.