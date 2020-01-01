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موسى ديمبيلي يرد على سعي مانشستر يونايتد للتعاقد معه

الأربعاء 22 يناير 2020 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسى ديمبيلي يرد على سعي مانشستر يونايتد للتعاقد معه


وكالات / سما /

تحدث موسى ديمبيلي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي عن التقارير التي تربط بينه وبين الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية.

وأكد المهاجم الفرنسي أنه لن يذهب إلى أي مكان خلال هذا الشهر ، على الرغم من اهتمام فريق الشياطين الحمر والعديد من الاندية الأوروبية الكبيرة بالحصول على خدماته.

واستقطب مهاجم فولهام وسيلتيك السابق اهتمام الكبار بعد أن سجل 13 هدفاً في 28 مباراة مع ليون هذا الموسم ، فيما حصل على عرض من مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وبعد مساعدته ليون على بلوغ نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية عقب الفوز على ليل بركلات الترجيح ، فقد أصر موسى ديمبيلي أن ليس لديه خطط للمغادرة قبل نهاية الموسم.

ونقلت صحيفة “ديلي ميرور” عن موسى ديمبيلي قوله : “أنا لاعب في ليون وسأبقى كذلك حتى نهاية الموسم ، وبالتالي لا أعتقد أنه سيكون هناك فرصة للرحيل خلال هذا الشتاء”.

وحول التقارير التي تواصل الحديث عن انتقاله إلى وجهة جديدة هذا الشهر وأجاب : “قيل الكثير من الأشياء ولكن الأمر متروك لي لتجاهل ذلك والاستمرار في التركيز على أرض الملعب”.

#موسى ديمبيلي #مانشستر يونايتد #أولمبيك ليون

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