إسرائيل تقرر عدم تسليم جثامين الأطفال الثلاثة الذين أعدموا شرق غزة

غزة / سما /

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير، قوله: إن جثامين الفلسطينيين الثلاثة، الذين قتلوا عند حدود غزة مساء أمس، ستبقى في أيدي إسرائيل.



وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، استشهد ثلاثة أطفال فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، بزعم اجتيازهم السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.



وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال مساء الثلاثاء: إن قوات الجيش، رصدت ثلاثة أشخاص "اجتازوا السياج الأمني في جنوب قطاع غزة"، ودخلوا إلى منطقة وعرة في الحدود.



وأضاف: هرعت القوات إلى المكان، وقامت بتطويق المنطقة وباشرت بأعمال تمشيط بحثًا عنهم، قبل أن يتم قتلهم بدم بارد.