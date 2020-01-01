ملادينوف : ضم الضفة ضربة مدمرة لعملية السلام وحل الدولتين

القدس المحتلة / سما /

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، اليوم الأربعاء، إن المخططات الإسرائيلية لضم الأغوار "ضربة مدمرة".

وقال في تغريدة على "تويتر" "إذا تم تنفيذ ضم بعض أو كل المنطقة (ج) في الضفة الغربية، فهذا سيشكل ضربة مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات الإسرائيلية -الفلسطينية، وتقدم السلام الإقليمي، وجوهر حل الدولتين".

جاء ذلك تعقيبا على التصريحات الإسرائيلية المتلاحقة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس، والمتعلقة بضم الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات.