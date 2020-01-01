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والده يعلنها : أتلتيكو مدريد الأقرب لضم كافاني

الأربعاء 22 يناير 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
والده يعلنها : أتلتيكو مدريد الأقرب لضم كافاني


وكالات / سما /

أكد لويس والد النجم الأوروجواني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي بأن أتلتيكو مدريد الإسباني يعتبر الأقرب لضم ابنه خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وارتبط اسم إدينسون كافاني صاحب 32 عاماً بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الخالي، وسط اهتمام كبار أوروبا بضمه.

وخرج ليوناردو المدير الرياضي للفريق الباريسي منذ عدة أيام ليؤكد بأن اللاعب الأوروجواني طلب رسمياً من النادي السماح له بالرحيل، وإدارة باريس سان جيرمان ستدرس الوضع جيداً قبل إتخاذ القرار النهائي.

وتحدث والد كافاني المدعو لويس، للبرنامج الإسباني الشهير “شيرينجيتو” قائلاً “كافاني يريد الانضمام إلى نادٍ آخر في أوروبا، وسأكون سعيداً إذا لعب في فريق أتلتيكو مدريد”.

وأضاف “دييجو سيميوني يريد التعاقد معه الآن، ومدرب باريس سان جيرمان صرح بأنه يحتاج إليه من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا”.

وتابع “أعتقد بأن هناك فرصة كبيرة لانتقال كافاني لأتلتيكو مدريد، وخيار الانضمام للأتلتي سيبقى متاحاً في الصيف أيضاً، وبالفعل هناك العديد من الأندية الراغبة في التعاقد معه، ولكن عندما تقوم بإعطاء كلمة لفريق، عليك أن تلتزم بها”.

وأكمل “إذا كان كافاني متاحاً غداً، فإن أتلتيكو مدريد سيتعاقد معه بكل تأكيد”.

#أتلتيكو مدريد #كافاني #باريس سان جيرمان

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