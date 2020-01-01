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ماكرون من اسرائيل: فرنسا لن تسمح لايران بامتلاك السلاح النووي أبدا

الأربعاء 22 يناير 2020 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون من اسرائيل: فرنسا لن تسمح لايران بامتلاك السلاح النووي أبدا


القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون من إسرائيل، الأربعاء، إن فرنسا لن تكون مرنة بشأن طموح إيران النووي، ولن تسمح لها بامتلاك السلاح النووي أبدا.

وأضاف ماكرون "في السياق الراهن فرنسا عازمة على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا، وكذلك على تجنب أي تصعيد عسكري في المنطقة".

وأدلى ماكرون بهذه التصريحات في القدس بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس ريؤوفين ريفلين قبيل إحياء ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز، التي يشارك فيها حوالى 40 زعيما دوليا.

المصدر: رويترز

#ماكرون #ايران #اسرائيل #نووي

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