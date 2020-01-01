فرينكي دي يونج.. قائد الانقلاب على فالفيردي

وكالات / سما /

لا يُخفى على أحد أن فرينكي دي يونج، نجم برشلونة، غير معجب بأسلوب المدرب المُقال إرنستو فالفيردي، وهو ما جعله ينتقد أداء الفريق في عدة تصريحات سابقة، كما أنه حرص خلف الكواليس على إيصال صوته إلى إدارة البارسا.

وكان برشلونة قد طرد إرنستو فالفيردي قبل أسبوع، ليُعين بدلاً منه كيكي سيتيين، ولا شك في أن هذا الأخير يُعد من المدربين الذين يعشقون الاستحواذ على الكرة، وهو ما يحبه فرينكي دي يونج.

وبحسب محطة “إل ديسماركي” الإسبانية، فإن الاستغناء المفاجئ عن إرنستو فالفيردي كان بسبب تذمر بعض اللاعبين في الفريق، من قلة الإعداد البدني في التدريبات، وكان فرينكي دي يونج أحد أبرز اللاعبين الذين أعربوا عن استيائهم من المدرب الباسكي السابق.

وكان دي يونج قد أثار جدلاً واسعاً بعد تغريدة نشرها عقب التخلي عن إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين خلفاً له، حيث نشر صورة له في التدريبات الصباحية وكتب عليها “مرة أخرى إلى الحصص التدريبية” وذلك بعد دقائق قليلة من إقالة المدرب الإسباني.

وفي سياق آخر، قالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن اللاعب الهولندي الذي اختير كأفضل لاعب وسط في العام الماضي، من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ينطلق اليوم من جديد مع مدرب يعشق وسط الميدان.

ومنذ مباراة الكلاسيكو عندما هيمن ريال مدريد على وسط الملعب، لم يبرز دي يونج، حيث كان بديلاً ضد ديبورتيفو ألافيس، وحصل على بطاقة حمراء أمام إسبانيول، ليغيب عن مواجهة غرناطة الأخيرة.