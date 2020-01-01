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أسد ينقض على طفل .. والأب يخدعه بحقيبة

الأربعاء 22 يناير 2020 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسد ينقض على طفل .. والأب يخدعه بحقيبة


وكالات / سما /

تمكن رجل بطريقة، شبه إعجازية، من إنقاذ طفله الصغير من أنياب أسد جبال كاد يفترسه في إحدى حدائق الحيوانات في ولاية كاليفورنيا.

وذكر موقع "فوكس نيوز" أن أسرة من 6 أشخاص كان يسيرون في منتزه وايتينغ رانش وايلدرنيس في مدينة ليك فورست بكالفورنيا، عندما وقع الحادث المؤلم، حيث كان أحد الأطفال وعمره 3 أعوام يسير أمام والده قبل أن يهجم عليه فجأة أسد جبال.

وأوضح الموقع أن الأسد الذي ظهر فجأة التقط الطفل من رقبته، لكن الأب سارع بضرب الأسد بحقيبة ظهر مما جعل ذلك الحيوان المفترس يفلت الطفل الصغير، ويتناول الحقيبة بدلا منه، ويقفز إلى إحدى أشجار المنتزه.

وذكرت هيئة مكافحة حرائق مقاطعة أورانج إنه جرى نقل الطفل إلى إحدى المستشفيات، حيث أكد الأطباء أن حالته مستقرة.

وعلى الفور جرى إخلاء المنتزه من الزورار، فيما قال مسؤولون في الحديقة إن ذلك الأسد قد جرى قتله لاحقا.

وكان حادثة مشابهة قد وقعت في منتصف العام الماضي في ولاية كاليفورنيا حين خرج طفل مع عائلته للتنزه في محمية طبيعية قرب مدينة سانت دييغو.

وكان الطفل يبلغ من العمر 4 أعوام، وقد خرج برفقة عائلته لقضاء بعض الوقت في ذلك المنتزه، قبل أن يهاجمه أسد جبال، ليصيبه بجروح، قبل أن ينقذه والده بإلقاء الحجارة على ذلك الأسد.

وقال الضابط في الشرطة، سكوت برينغمان، بمؤتمر صحفي، إن الطفل كان وسط المجموعة التي تبعثرت خوفا مع ظهور الأسد.

لكنه أكد أن والد الطفل يستحق الثناء، إذ رشق الأسد بالحجارة وخلص ابنه من الحيوان المفترس الذي فر من المكان.

وتمكنت سلطات الحياة البرية وقتها من العثور على الأسد المشتبه فيه بعد عدة ساعات، وقتلته.

وكانت تلك أول مرة يهاجم فيها أسد جبال إنسانا في منطقة سانت دييغو منذ نحو 20 عاما.

#أسد #طفل

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