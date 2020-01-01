أجبرها على زيادة وزنها .. سبب انفصال ريهانا عن حسن جميل بعد ثلاث سنوات

وكالات / سما /

كشفت المدونة الأمريكية الشهيرة "شالون ليستر" السبب وراء اكتساب النجمة العالمية "ريهانا" وزنا زائدا خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن حبيبها السابق، الملياردير السعودي حسن جميل المنفصلة عنه حديثا، كان يجبرها على تناول الطعام الدسم لكي تصبح "سمينة"، وكان يترك وجباتها المفضلة عمدا في اليخت والطائرة، وفقا لما نقلته وكالة (إرم) عن موقع popularsuperstars.

وأكدت البلوجر الأمريكية، أن مصادر أخبرتها بأن أحد الأسباب وراء اكتساب ريهانا وزنا كبيرا، هو أن حسن كان "يطعمها بالقوة"، وذلك بهدف التحكم في حياة النجمة العالمية، لكي تشعر الأخيرة بأنها غير مثيرة، وعليه فلن تخرج إلى الأماكن العامة.

يأتي هذا بعد أن نشرت مجلة Us weekly صورا لريهانا تظهر فيها برفقة مغني الراب الأمريكي أساب روكي، وهما يتجولان في مدينة الألعاب في نيويورك، وذلك بعد أيام من انفصالها عن حبيبها السعودي بعد علاقة استمرت 3 سنوات.

وانفصلت ريهانا عن الملياردير السعودي في حين لم يكشف أي منهما سبب انفصالهما، وفقا لتقرير مجلة يو اس ويكلي، وفي إحدى المرات القليلة التي تحدثت فيه ريهانا عن حسن، قالت إنها "بالطبع" تحبه، لكنها لم تقل إنها كانت تخطط للزواج أو أي شيء قريبا، أما عن رغبتها في الزواج فقالت في تصريحات لمجلة Interview الأمريكية: "العلم عند الله فقط".

وكانت مجلة كوزموبوليتان الأمريكية قد نقلت عن مصادر مقربة من الثنائي قوله: "إنهما يفهمان بعضهما بعضا بشكل جيد للغاية وهناك تناغم بين شخصيتيهما.. وكلاهما مختلفان تماما، لكن هذا في صالحهما".

ويأتي ظهور ريهانا برفقة مغني الراب أساب روكي لينفي ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول إمكانية عودتها إلى حبيبها السابق المغني الكندي العالمي دريك، وذلك بعدما حرصت على حضور حفل عيد ميلاده في أكتوبر الماضي، وأثارت حينها التساؤلات حول إمكانية عودة المياه إلى مجاريها بينهما.

جدير بالذكر أن علاقة دريك وريهانا لم تنته بالمشاكل أو الصراعات، وبقيت علاقتهما مستمرة يغلفها الود والاحترام، حتى بعد انتهاء علاقة الحب بينهما، إلا أنهما مازالا صديقين، وهو ما صرحت به ريهانا العام الماضي بعد انفصالهما حيث قالت: "ربما لم نعد صديقين ولكننا لسنا أعداء، وستظل علاقتنا متزنة؛ فالانفصال اختيارنا سويا وليس فرضا علينا".