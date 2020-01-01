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الفنان المصري خالد النبوي يجري عملية في القلب

الأربعاء 22 يناير 2020 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان المصري خالد النبوي يجري عملية في القلب


وكالات / سما /

قالت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي إن الحالة الصحية للنجم خالد النبوي في تحسن، وذلك بعدما أجرى عملية قسطرة في القلب.

وقام الفنان المصري بإجراء العملية بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة نقل على إثرها للمستشفى، حيث قالت زوجته في منشور لها إن زوجها تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة.

وكتبت في المنشور عبر صفحتها على "فيسبوك" قائلة: "خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو"، دون الكشف عن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرض لها زوجها.

كما نشرت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي أيضا عبر حسابها على "فيسبوك" صورة تجمعها بالفنان خالد النبوي معلنة عن نقله للمستشفى، وجاء بالمنشور: "والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا، زوجته منى المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفى، خالد حبيب الملايين وأنا منهم ..ألف سلامة الابن الحبيب".

#خالد النبوي #القلب

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