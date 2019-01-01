فروانة: (540) أسيرا في سجون الاحتلال يقضون أحكاما بالسجن المؤبد

غزة / سما /

قال المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، ان (540) أسيراً فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لمرات عدة.

وأضاف: أنه وحسب تقرير ادارة السجون الإسرائيلية والذي يرصد كافة المعطيات الإحصائية ذات العلاقة حتى 31 كانون أول/ديسمبر2019، فان ما مجموعه (2922) اسيرا، من بين اجمالي الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين يقارب عددهم خمسة آلاف، قد صدر بحقهم أحكاما بالسجن الفعلي لفترات متفاوتة، بينهم (61) طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 14-18 عاماً.

وتابع: بالإضافة إلى الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد والذين بلغ عددهم (540) أسيرا، فانه يوجد (497) أسيرا كان قد صدر بحقهم أحكاماً بالسجن الفعلي لأكثر من عشرين سنة وأقل من مؤبد، و(338) أسيرا يقضون احكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15-20 سنة.

واضاف فروانة: كما ويوجد من بين الأسرى المحكومين (201) اسيرا يقضون أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 10-15 سنة ، و(362) اسيرا صدر بحقهم أحكاما تتراوح ما بين 5-10 سنوات.

وأوضح فروانة أنه وحسب ما ورد في تقرير ادارة السجون الإسرائيلية، فان (984) أسيرا من بين إجمالي الأسرى المحكومين يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لفترات مختلفة تقل عن الخمس سنوات.

وفي ختام تقريره أكد فروانة على أن القضاء الإسرائيلي قوامه الظلم والقهر، وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، وأن المحاكم الإسرائيلية لم تكن يوما نزيهة وعادلة وهي أداة من أدوات الاحتلال وأحكامها تعسفية وقاسية، كما ولا يجوز لها محاكمة مواطنين فلسطينيين يقاومون المحتل، فهذه المقاومة وسيلة مشروعة، أجازتها كافة المواثيق والأعراف الدولية، وتندرج في سياق مسيرة كفاحية طويلة يخوضها الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.