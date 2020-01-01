  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"بايتون" الصينية تدخل قطاع السيارات الكهربائية وتنافس "تسلا"

الأربعاء 22 يناير 2020 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بايتون" الصينية تدخل قطاع السيارات الكهربائية وتنافس "تسلا"


وكالات / سما /

دخلت شركة "بايتون" الصينية قطاع المنافسة على إنتاج السيارات الكهربائية، مع شركة "تسلا" الأمريكية، التي تعد رائدة في هذا المجال.

وتحاول "بايتون" التركيز على أدق التفاصيل في سيارة جديدة ستطلقها الشركة قريبا، وزدوتها بتفاصيل تكنولوجية فريدة، مستفيدة من أسلوب "تسلا" لتحقيق أكبر النجاحات.

و"تسلا" رائدة في مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وبدأت تتوسع عالمياً بمصنع افتتح حديثا في الصين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الصينية، دانييل كيرشرت، في تصريحات لصحيفة "يزنس إنسايدر"، إن فكرة السيارة الكهربائية الجديدة، "تعتمد على القفز خطوتين على الأقل عن المنافسين، حيث ينصب التركيز في بناء جهاز ذكي على عجلات".

وزودت الشركة السيارة الجديدة "إم بايت إلكترك إس يو في"، بشاشة قياس 48 بوصة، تمتد عبر العرض الكامل للزجاج الأمامي، ولوحة لمس على عجلة القيادة، وستطلقها هذا العام نحو الأسواق.
ويعتقد كيرشرت أن الميزات التقنية في السيارة ستكون جذابة خاصةً للمستهلكين الشباب، الذين نشأوا مع الهواتف الذكية، ويتوقعون أن تتمع سياراتهم بقدرات مماثلة.

#بايتون #سيارات #تسلا

الأكثر قراءة اليوم

صور.. استشهاد 3 اطفال برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

هنية يصل ماليزيا.. وحماس تكشف تفاصيل جولته الخارجية الاخيرة

إدخال كميات جديدة من الغاز المصري لغزة.. ومالية غزة تحدد الاسعار

ليس عربيا .. الكشف عن هوية خليفة البغدادي .. من هو؟

طقس فلسطين: أمطار وجو شديدة البرودة

صور: وفاة شابة وإصابة أخرى جراء انهيار سقف منزل كانتا بداخله في خانيونس

الحية: "حماس" لا تقبل بديلاً عن مصر لإدارة القضايا الوطنية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

واللا العبري: خلاف في وجهات النظر الإسرائيلية بشأن جدية حماس حول التهدئة

o

ايران : اغتيال احد مساعدي سليماني أمام منزله في خوزستان

الشيخ: اي قرار بضم الاغوار سيؤدي الى انهيار الوضع القائم والعصف بكل الاتفاقيات

شاهد : فيديو يوثق نقل الأموال القطرية إلى غزة

k

صحيفة: الأردن رفض استقبال هنية... والملك غاضب من "الإخوان"